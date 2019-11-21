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رياضة

رد فعل مرتضى منصور على قرار كاف إقامة السوبر الإفريقى في قطر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:03 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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منتصر الرفاعى
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن دعوته مجلس الإدارة لعقد اجتماع عاجل لمناقشة قرار المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي كاف الصادر ظهر اليوم الخميس بشأن إقامة لقاء السوبر الإفريقى بين الفريق الأبيض والترجى التونسى بالدوحة.

وكان المكتب التنفيذي للكاف قد أعلن إقامة مباراة السوبر الإفريقي والتي تجمع بين الزمالك بطل الكونفيدرالية بمنافسه الترجي التونسي بطل دوري الأبطال في العاصمة القطرية الدوحة 14 فبراير المقبل.

وقال المستشار مرتضى منصور في تصريحات خاصة لصدى البلد : سيتم عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة الزمالك لمناقشة قرار المكتب التنفيذي قبل إعلان موقفنا رسميا من مواجهة الترجي بقطر.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن في وقت سابق رفضه فكرة مواجهة الترجي بقطر مؤكدا مقاطعته لمباراة السوبر الإفريقي حال إقامتها هناك.
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