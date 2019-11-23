ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. الرئيس السيسي يكتب على السبورة في الفصول التعليمية الذكية بالعاصمة الإدارية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
الرئيس السيسي يكتب
الرئيس السيسي يكتب على السبورة في الفصول التعليمية الذكية
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض صندوق «تحيا مصر» ومعرض ريادة الأعمال ومعرض الفصول التعليمية، وذلك في إطار مشاركته في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا المنعقد في العاصمة الإدارية.

وناقش الرئيس السيسي، شباب العارضين، حول أهمية مساهمتهم ومشروعاتهم في شمول الجهود المبذولة لبناء الوطن وأهميتها في إطار ريادة الأعمال كركيزة للتنمية.

وأثنى الرئيس السيسي، على المعروضات ومنتجات الشباب وأفكارهم المواكبة لمتطلبات السوق.

وحرص الرئيس السيسي على الاستماع لاقتراحات الشباب لدعم أعمالهم من قبل الدولة، وتذليل أي معوقات قد تواجههم.

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقطع يظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده معرض "الفصول التعليمية الذكية" بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي، جاءت على هامش مشاركته في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا المنعقد في العاصمة الإدارية.

وينشر موقع صدى البلد صورا لرئيس الجمهورية وهو يكتب بنفسه على السبورة داخل معرض "الفصول التعليمية الذكية" بالعاصمة الإدارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاستثمار والتعاون الدولي: ندعم بقوة رواد الأعمال والتحول الرقمي

افتتاح الرئيس السيسي مؤتمر أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية اليوم يتصدر عناوين الصحف

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد مؤتمر أفريقيا 2019.. فيديو

الرئيس السيسي يشهد فعاليات افتتاح مؤتمر استثمر في أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية

ممثلة شركة سيسكو العالمية تكشف تعاونها مع الحكومة المصرية لتطوير التعليم

على هامش مؤتمر أفريقيا .. شاهد .. الرئيس السيسي يتفقد معارض تحيا مصر وريادة الأعمال

ترشيحاتنا

دراسة .. مشكلة يواجهها بعض الرجال تهدد حياتهم الزوجية

بالأسود القصير.. أول ظهور لـ غادة عادل بعد خضوعها لعملية جراحية

هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها.. تقسيط صيانة السيارة بدون فوائد

كان قلبه حاسس.. الشيخ ثابت تحدث عن لقاء الله على المنبر فمات في الركعة الأولي

النواب يتدخل لإنقاذ بيت العيلة ويطالب الحكومة بنظام جديد لشرائح الكهرباء

وصفة طبيعية سهلة تجعل شعرك كالحديد وتعيد إنبات الفراغات من جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة المستقبل 2030 المصنّعة خصيصا للسعودية.. صور

11 حيلة للحفاظ على سيارتك جديدة مدى الحياة ولأطول فترة ممكنة

هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها.. تقسيط صيانة السيارة بدون فوائد