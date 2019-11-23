شاهد.. الرئيس السيسي يكتب على السبورة في الفصول التعليمية الذكية بالعاصمة الإدارية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض صندوق «تحيا مصر» ومعرض ريادة الأعمال ومعرض الفصول التعليمية، وذلك في إطار مشاركته في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا المنعقد في العاصمة الإدارية.



وناقش الرئيس السيسي، شباب العارضين، حول أهمية مساهمتهم ومشروعاتهم في شمول الجهود المبذولة لبناء الوطن وأهميتها في إطار ريادة الأعمال كركيزة للتنمية.



وأثنى الرئيس السيسي، على المعروضات ومنتجات الشباب وأفكارهم المواكبة لمتطلبات السوق.



وحرص الرئيس السيسي على الاستماع لاقتراحات الشباب لدعم أعمالهم من قبل الدولة، وتذليل أي معوقات قد تواجههم.



ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقطع يظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده معرض "الفصول التعليمية الذكية" بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي، جاءت على هامش مشاركته في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا المنعقد في العاصمة الإدارية.



وينشر موقع صدى البلد صورا لرئيس الجمهورية وهو يكتب بنفسه على السبورة داخل معرض "الفصول التعليمية الذكية" بالعاصمة الإدارية.