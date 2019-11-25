شاهد.. 3 أمنيات حققها تامر حسني لحسام الحسيني



أكد المخرج حسام الحسيني، أنه يعتبر الفنان تامر حسني المصباح السحري بالنسبة له لأنه حقق له 3 أمنيات.

أوضح الحسيني خلال حواره إلى برنامج "كلام ستات" الذي تقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي، أن الأمنية الأولى بالنسبة كانت التمثيل، والثانية كانت الغناء، أما الثالثة فكانت الإخراج، حيث أخرج فيديو كليب "مبنساش".



تابع المخرج أن تامر حسني شاهد أعماله ولهذا رشحه للتمثيل، موضحًا أن هذا الفنان لديه ميزة وهي أنه "أصيل" ويبحث في دائرته عن من يقدر على تنفيذ الأعمال.

وتابع أن تامر حسني شخصية واضحة جدًا ولديه مميزات أكثر بكثير من عيوبه التي لا تذكر، مشيرًا إلى أنه سيمثل في أفلامه التي سيخرجها فقط لمجرد المتعة.



يذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، من السبت للأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.