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ديني

الحبيب علي الجفري يشارك في مؤتمر الإسلام والحضارة بجامعة جاكرتا

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:19 م
الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري
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محمود ضاحي
يشارك الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، في مؤتمر الإسلام والحضارة المنعقد في جامعة جاكرتا بإندونيسيا.

وكتب الجفري عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: الحمد لله على تيسير الوصول إلى #جاكرتا عاصمة #أندونيسيا للمشاركة في مؤتمر الإسلام والحضارة المنعقد في جامعة جاكرتا، ثم عقد ندوات حوارية في العديد من الجامعات الإندونيسية، ولقاء العلماء والأكاديميين والمثقفين...اللهم إخلاصًا وقبولًا ونفعًا يا ذا الجلال والإكرام.

يشار إلى أن الداعية الحبيب علي الجفري، حضر الجلستين الافتتاحية والختامية لملتقى دعاة الإسلام في شرق أفريقيا والمقام في مدينة ماليندي بساحل كينيا.

وألقى الداعية الإسلامي، الخطبة وصلاة الجمعة الماضية من مسجد الهدى في العاصمة الكينية نيروبي والذي تشرف بخدمة تأسيسه مع مركز إسلامي يحتوي على مدرسة كبيرة وقناة تلفزيونية الشيخ سالم بن أبي بكر باجابر.
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