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منوعات

شاهد .. عامل كاد يحرق حيًا بعد انفجار فرن

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:32 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
كاد عامل مقاولات أن يحرق حيًا أثناء تحميله الخردة المعدنية داخل فرن، في مشهد مفزع.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" بريطانية، من غير المعروف أين تم تصوير مقطع الفيديو، الذي يظهر العامل وهو ينجو من الموت حرقًا.

يوضح الفيديو انفجار الفرن بالرافعة التي كان يقودها العامل ، والذي تمكن من قيادة رافعته بعيدًا قبل أن يخرج من الحادث ويهرب إلى بر الأمان.

وبدا على العامل الصدمة حين انفجر الفرن برافعته خلال قيادته لها، لينجوا بأعجوبة من الاحتراق حيًا.
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