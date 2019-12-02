السعودية تعلن وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود

توفي الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، عن عمر ناهز الـ 88 عاما؛ بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".



وأصدر الديوان الملكي، اليوم الاثنين، بيانا قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الاثنين الموافق 5 / 4 / 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء الموافق 6 / 4 / 1441 هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون".



ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة، ومواطنون سعوديون من مختلف شرائح المجتمع، الأمير الراحل المولود عام 1931، وهو واحد من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود الأحياء.



ونشر الأمير فهد بن مصعب تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، نعى خلالها الأمير متعب قائلا: "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير متعب بن عبدالعزيز، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته".



ويحتل الأمير متعب، الترتيب 17 بين إخوته الذكور، وعددهم 36 ابنا من عدة زوجات.