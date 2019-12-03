ابتعدي عن العروض.. نصائح قبل شرائك أطقم الاستانلس ستيل

تقبل الكثير من ربات المنزل، علي شراء أطقم استانلس ستيل، ولكن دون أن تتعرف على طرق التعامل السليم مع الإستانلس ستيل.



وقدمت الدكتور شيرين زكي، علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك طرق التعامل الصحيحة والأنواع الجيدة قبل شرائك له، وهي كالتالي:



☆ الفرق بين ستانلس ستيل 304L و ستانلس ستيل 316L :



يحتوي ستانلس ستيل 304 على 18٪ كروم و 8٪ نيكل بينما يحتوي ستانلس ستيل 316 على 16٪ كروم و 10٪ نيكل و 2٪ موليبدنيوم, و يضاف الموليبدينوم للمساعدة في مقاومة التآكل والصدأ، وكلا النوعين مثاليان في الاستخدام، وتوجد عيارات أخرى من الإستانلس ستيل ولكن هذان النوعان هما الأكثر شيوعا.



☆ اختاري الإستانلس ستيل الثقيل وليس الخفيف.



☆ إبتعد عن شراء الإستانلس ستيل الصيني لعدم دقة عيارات سبيكته، ولأنه سريع الصدأ.



☆ إذا أردت أن تقومي باختبار المغناطيس استخدمي مغناطيس متوسط القوة مثل الذي يستخدم لديكور الثلاجات.



☆ لا تستخدمي نار مرتفعة تزيد عن قطر القاعدة الحرارية للحلة.



☆ لا تختاري أواني مبالغ في سمك قاعدتها الحرارية، حيث أن القاعدة السميكة جدا تحتفظ بالحرارة مدة طويلة وتساهم في احتراق الطعام .. اختاري قاعدة متوسطة السمك تبلغ من 3 إلى 5 مللي حيث أن هذا السمك مثالي في توزيع الحرارة.



☆ لا تستخدمي سلك لتنظيف الأواني بل يتم وقعها في مزيج من الماء وصابون الأواني والخل.



☆ إذا أردت وضع ملح للطعام أثناء الطهي، انتظري وصول السائل إلى درجة الغليان لتجنب ظهور البقع البيضاء.



☆ البقع الناتجة عن احتراق الطعام نتيجة استخدام لهب عالي يمكن التخلص منها باستخدام الخل أو ملح الليمون أو غلي أي حمضيات كالكركديه في الأواني المتبقعة.



☆ يفضل استخدام ملاعق خشبية أو سيليكون بدلا من الملاعق المعدنية للحفاظ على طبقة أكسيد الكروم التي تحافظ على الإستانلس من الصدأ.



☆ يفضل عدم وضع الاستانلس في غسالات الأطباق.