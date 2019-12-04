صفعة لـ نتنياهو.. الليكود سينهار فى هذه الحالة | تفاصيل

ألمح أحد أبرز قادة حزب الليكود جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، إلى أن الحزب سينهار في حال جرت انتخابات ثالثة.





وحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فقد طالب جدعون ساعر بإجراء انتخابات تمهيدية داخلية للحزب استعدادًا لإجراء انتخابات إسرائيلية ثالثة.





وقال: "اجراء انتخابات داخل الحزب أفضل بكثير من الذهاب إلى الانتخابات"، موضحًا، أن "الأمر يتعلق بشعب بات يعيش كابوسًا بسبب الانتخابات التي لا نهاية لها".





وأشار إلى أنه سيدعم أي اقتراح لتجنب انتخابات ثالثة داعيًا الكل الإسرائيلي إلى مفاوضات جادة لتشكيل حكومة وتجنب الانتخابات.





وقال عضو الكنيست عن حزب الليكود ميكي زوهار إن إسرائيل في طريقها إلى انتخابات للمرة الثالثة.





وأضاف زوهار وفق القناة 7 العبرية: "لن يتم تشكيل حكومة الوحدة ولن نتحدث بعد الآن إلى حزب أزرق وأبيض".





وتابع "لقد قرروا أنهم لن ينضموا إلى الحكومة معنا، لقد عرضنا عليهم خمسة أشهر في السلطة لنتنياهو ومن ثم يكون جانتس رئيس الوزراء، ورفض، هل هو مجنون؟".





وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل إقلاعه إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، إن إسرائيل بحاجة إلى حكومة وحدة وليس انتخابات غير ضرورية.





وأضاف نتنياهو وفق القناة 7 العبرية "يمكن لليبرمان تشكيل حكومة معنا، إنه قراره، أريد الوحدة وبالرغم من الاقتراحات الشخصية التي قدمناها إلى أزرق أبيض لكنهم لم يتحركوا مليمترًا، لكن إذا خضنا الانتخابات سننتصر عليهم".





وتابع "لقد قدمنا جميع أنواع المقترحات بما في ذلك طرق لضمان استمرار حكومة الوحدة، لكنهم ببساطة رفضوا، وهذا يتعارض مع المصالح الوطنية الكبيرة بسبب المصلحة الشخصية ليائير لابيد، إنه أمر مؤسف.



