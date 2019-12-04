جلاسكو تعلن استئناف رحلاتها إلى شرم الشيخ في هذا الموعد

من المقرر أن تُستأنف الرحلات من إدنبره وجلاسكو إلى شرم الشيخ العام المقبل، بعد أن شملت شركة السفر "توى" مطارات تلك المدن فى برنامج العطلة الشتوية لعام 2020.



ووفقًا لصحيفة "جلاسكو" المحلية، يأتى هذا الإعلان بعد أن رفعت حكومة المملكة المتحدة حظرا على الرحلات إلى شرم الشيخ.



ومن المقرر أن تبدأ الرحلات الأسبوعية من إدنبره من 2 نوفمبر 2020، وجلاسكو التي تعد أكبر مدن إسكتلندا يوم 4 نوفمبر.



وأعلنت شركة "توى" بالفعل إعادة تقديم العطلات إلى شرم الشيخ من مطارات المملكة المتحدة العام المقبل، بما فى ذلك جاتويك ومانشستر وبرمنجهام.



وقال جوردون ديوار الرئيس التنفيذى لمطار إدنبرة: "من الجيد أن نرى شرم الشيخ تعود إلى قائمة الوجهات فى أكثر المطارات ازدحاما فى أسكتلندا لتوفر المزيد من الخيارات لركابنا، وهو أمر نتطلع دائما إلى توفيره".



وأضاف "لقد كانت شرم الشيخ منذ فترة طويلة وجهة شهيرة لدى المصطافين وستقدم هذه الخدمة مع توى خيارات التمتع بشمس الشتاء والصيف للمواطنين"، وفقًا لـ هيئة الإذاعة البريطانية.