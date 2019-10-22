استئناف الرحلات الجوية البريطانية إلى شرم الشيخ.. الطيران: القرار تتويج للتنسيق الإستراتيجى بين البلدين.. وزيرة السياحة: يظهر قناعة المملكة المتحدة بالأمن والأمان فى مصر

بريطانيا ترفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ

وزيرة السياحة ترحب بقرار بريطانيا استئناف الرحلات الجوية لـ مطار شرم الشيخ

سفير بريطانيا: القرار يأتي بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر

أعربت وزارة الطيران المدني عن ترحيبها بقرار الحكومة البريطانية استئناف الرحلات البريطانية إلى مدينة شرم الشيخ، مؤكدة أنه تتويج للعلاقات المصرية البريطانية.وقالت وزارة الطيران المدني، في بيان اليوم، الثلاثاء، إنه بالإشارة إلى البيان الصادر عن الحكومة البريطانية بشأن استئناف الرحلات البريطانية إلى مدينة شرم الشيخ، فقد رحبت وزارة الطيران المدنى بهذا القرار، والذي يعد مؤشرًا للعلاقات والثقة بين مصر والمملكة المتحدة وتتويجًا للتنسيق الإستراتيجى الذى تم بين حكومة الدولتين.وأعربت وزارة الطيران المدنى، عن أملها في أن تكون هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة تشهد المزيد من الرحلات السياحية البريطانية لجميع المطارات المصرية.وقد أعلنت السلطات البريطانية رفعها لقيود السفر عن الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ في مصر، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".وأبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ الدولي.وقال وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور أندرو موريسون: "لقد كانت المملكة التحدة واضحة أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عندما يسمح الوضع الأمني بذلك، وسنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل".من جانبه، قال السفير البريطاني في مصر جيفري آدمز: "يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر، وسوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية وسنواصل عملنا مع المسئولين المصريين لضمان سلامة وأمن المواطنين البريطانيين التي ستظل على رأس أولوياتنا".يذكر أن عدد السائحين القادمين من بريطانيا زاد في السنوات الأخيرة على الرغم من القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، وزار مصر ما يقرب من 415 ألف سائح بريطاني عام 2018.من جانبها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بالقرار البريطاني باستئناف الطيران إلى مدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما المضي قدما نحو آفاق أرحب في قطاع السياحة الذي بات يشهد طفرة ملحوظة، مؤكدة أن مصر ترحب بعودة السائحين البريطانيين إلى مدينة شرم الشيخ.وقالت إن هذا القرار يؤكد قناعة السلطات البريطانية بالأمن والأمان الذي تتمتع به مصر، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الأمن على جميع المستويات سواء في المطارات أو المناطق السياحية.وأكدت وزيرة السياحة أن هذا القرار سوف يكون له مردود إيجابى كبير على زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني ليس إلى شرم الشيخ فحسب، ولكن إلى المقاصد السياحية المصرية بوجه عام نظرا لما كان يثيره فرض حظر الطيران إلى شرم الشيخ من مخاوف للسائح البريطاني من زيارة المقصد المصرى.وأضافت أن قرار رفع حظر السفر هو بمثابة رسالة للعالم تؤكد أن مصر آمنة، وأن الحكومة المصرية تضع أمان السائح كأولوية تحرص على تحقيقها بجميع السبل وبما يتماشى مع المعايير الأمنية الدولية التي يتم تطبيقها في أكبر مطارات العالم، مشيرة إلى إشادة الجهات الدولية المتخصصة التي قامت بزيارة المطارات المصرية بالإجراءات الأمنية بهذه المطارات.ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى إشادات المؤسسات الدولية بالأوضاع الأمنية في مصر، حيث حصلت مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، تقديرا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.وأوضحت أن التقرير الأخير للمجلس الدولى للسياحة والسفر أوضح أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية ساعد فى زيادة السياحة بمعدل ١٦.٥٪ وهو ٤ أضعاف متوسط النمو العالمي وهو ٣.٩٪، وفي تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019، حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وكانت مصر الأفضل أداء بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة.كانت السفارة البريطانية في القاهرة أصدرت بيانا اليوم تضمن تصريحا لوزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور أندرو موريسون، قال فيه: "لقد كانت المملكة المتحدة واضحة أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عندما يسمح الوضع الأمني بذلك، يسعدني اليوم أن نعلن عن رفع القيود الحالية، سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل".وقال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز: "يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر، سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية".