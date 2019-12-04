إيساف يكشف سبب اتجاهه إلى غناء المهرجانات.. فيديو

كشف المطرب إيساف، سبب اتجاهه إلى غناء أغاني المهرجانات وابتعاده عن الأغاني الرومانسية التي عهدها فيه الجمهور.



وقال إيساف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج " عرب وود"، :" انا عايز أروح للطبقة دي والناس دي تسمعني، والطبقة دي كبيرة وتتذوق الفن بشكل جيد ".



وأضاف إيساف:" لو المغني لديه موهبة يكون قادر على تشكيل صوته من أجل تجربة أشكال جديدة من الغناء ".



وتابع إيساف، قائلا:" ما جذبني لغناء المهرجانات أن الأغنية التي اخترتها مختلفة عن المهرجانات المتعارف عليها، وكل الكلمات مفهومة ومسموعة، وأنا لا أحب المهرجانات التي فيها ألفاظ سيئة".



ولفت إيساف إلى أن:" سوق الاغاني الكلاسيك أصبحت أسعارها مرتفعة جدا، ولم أتخوف من الاتجاه للمهرجانات لأنني اخترت كلمات ولحن محترم".