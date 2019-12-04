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إيساف يكشف سبب اتجاهه إلى غناء المهرجانات.. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:06 م
إيساف
إيساف
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هاني حسين
كشف المطرب إيساف، سبب اتجاهه إلى غناء أغاني المهرجانات وابتعاده عن الأغاني الرومانسية التي عهدها فيه الجمهور.

وقال إيساف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج " عرب وود"، :" انا عايز أروح للطبقة دي والناس دي تسمعني، والطبقة دي كبيرة وتتذوق الفن بشكل جيد ".

وأضاف إيساف:" لو المغني لديه موهبة يكون قادر على تشكيل صوته من أجل تجربة أشكال جديدة من الغناء ".

وتابع إيساف، قائلا:" ما جذبني لغناء المهرجانات أن الأغنية التي اخترتها مختلفة عن المهرجانات المتعارف عليها، وكل الكلمات مفهومة ومسموعة، وأنا لا أحب المهرجانات التي فيها ألفاظ سيئة".

ولفت إيساف إلى أن:" سوق الاغاني الكلاسيك أصبحت أسعارها مرتفعة جدا، ولم أتخوف من الاتجاه للمهرجانات لأنني اخترت كلمات ولحن محترم".
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