ثنائية مبابي ونيمار تقود باريس لتخطي نانت في الدوري الفرنسي

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه نانت، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما ليلة أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة، من عمر الدوري الفرنسي.





وشهدت الدقيقة 41 هدفًا لنيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، إلا أن تقنية الفيديو، تدخلت وألغت الهدف، بسبب وجود مخالفة من جوليان دراكسلر ضد لاعب نانت.





وجاء هدف باريس سان جيرمان الأول عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 52، من عمر اللقاء.





وأضاف نيمار الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 85، من ركلة جزاء.





وارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 36 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد نانت عند 23 نقطة، في المركز التاسع.