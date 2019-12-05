ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ثنائية مبابي ونيمار تقود باريس لتخطي نانت في الدوري الفرنسي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:25 ص
مبابي ونيمار
مبابي ونيمار
Advertisements
محمد رشاد
تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه نانت، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما ليلة أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة، من عمر الدوري الفرنسي.

وشهدت الدقيقة 41 هدفًا لنيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، إلا أن تقنية الفيديو، تدخلت وألغت الهدف، بسبب وجود مخالفة من جوليان دراكسلر ضد لاعب نانت.

وجاء هدف باريس سان جيرمان الأول عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 52، من عمر اللقاء.

وأضاف نيمار الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 85، من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 36 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد نانت عند 23 نقطة، في المركز التاسع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلوب يحسم موقف ليفربول من ضم كيليان مبابي

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يخطف فوزاً صعباً من بريست ويبتعد بالصدارة.. فيديو

الدوري الفرنسي.. مارسيليا يصعد إلى المركز الثاني بثنائية في شباك ليون

ريال مدريد يغري باريس سان جيرمان بـ 400 مليون يورو من أجل مبابي

باريس سان جيرمان يفوز على ليل 2-0 في الدوري الفرنسي

توخيل عن لقطة خروجه المثيرة: لم أشاهد ما فعله نيمار

ترشيحاتنا

محرومة من الأكل | هنا الزاهد تعلن عن استئصال المرارة | تفاصيل

يستحق الطرد | محلل تحكيم يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك والشرقية فى كأس مصر

الأهلي يساند تركي آل الشيخ بعد تعرضه لوعكة صحية | ماذا قال

ماكياج صاخب وفستان اسود | المطربة بوسي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة | شاهد

بعد تركهما فى حضانة.. إخلاء سبيل والدي طفلي أوسيم وتحليل DNA لاثبات النسب

تريند الفن | ظهور نادر لـ نور ابنة شقيق عادل إمام ووالدتها الفنانة المعتزلة.. وتصرف غامض من خطيبة الراحل هيثم أحمد زكى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير ومكياج هادئ.. نيرمين الفقي تتألق برفقة أصدقائها

ماكياج صاخب وفستان اسود | المطربة بوسي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة | شاهد

انهيار نجل الراحل شعبان عبد الرحيم | وهانى شاكر وعمرو موسى أبرز حضور عزائه