82 جنيهاً للفلفل الأسود .. تعرف على أسعار التوابل في الأسواق

شهدت أسعار التوابل والبهارات استقرارًا فى أسواق العطارة والأسواق التجارية، بعد أن تراجعت الأسعار خلال الشهر الماضى، بسبب تراجع أسعار الدولار وزيادة الكميات المعروضة، وتراوحت أسعار الفلفل الأسود الحصى بين 80 و82 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح الكمون بين 60 و62 جنيهًا للكيلو، والكزبرة بين 24 و25 جنيها للكيلو.





وسجل جوز الطيب بين 240 و245 جنيهًا للكيلو، والقرنفل بين 180 و183 جنيهًا للكيلو، والكركم الهندي بين 24 و25 جنيهًا للكيلو، والشطة القرن بين 80 و82 جنيهًا للكيلو .





وفى نفس السياق تراوحت أسعار الحبهان الهندى بين 480 و490 جنيها للكيلو، والقرفة الصيني والفيتنامى بين 80 و83 جنيهًا للكيلو، وحبة البركة مصرى 48 و50 جنيهًا للكيلو .





جدير بالذكر أن الشعبة النوعية للعطارة والتوابل والياميش بغرفة القاهرة التجارية أعلنت أن غالبية أنواع البهارات والتوابل تراجعت فى المتوسط من 15 إلى 20% نتيجة تحرير الدولار الجمركى وهبوط سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 19 إلى 16 جنيهًا علاوة على حدوث فائض عرض فى الأسواق العالمية للبهارات والتوابل عن إجمالى الاستهلاك الكلى.



