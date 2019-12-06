ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ميركل تزور معسكر اعتقال نازي في بولندا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:56 ص
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
Advertisements
أحمد محرم
ذكر موقع "24" الإخباري الإماراتي أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستزور صباح اليوم الجمعة معسكر الاعتقالات النازي السابق "أوشفيتس" في بولندا بمناسبة مرور 10 أعوام على إنشاء مؤسسة "أوشفيتس-بيركناو" المعنية بالحفاظ على النصب التذكاري في باحة المعسكر السابق.

وبسبب المسؤولية التاريخية لألمانيا عن المعسكر، تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية والولايات تخصيص 60 مليون يورو كرصيد رأسمالي للمؤسسة من أجل الحفاظ على النصب.

ومن المقرر أن تقف ميركل دقيقة حداد على أرواح الضحايا عند ما يسمى بالحائط الأسود في المعسكر الأساسي (أوشفيتس)، حيث تم إعدام آلاف الأفراد رميا بالرصاص.

وبعد ذلك تزور المستشارة معسكر الإبادة السابق "أوشفيتس-بيركناو"، حيث تلقي خطابًا في حضور رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي ومدعوين آخرين. ومن المخطط أن تقوم ميركل بعد ذلك بجولة داخل معسكر الإبادة.

تجدر الإشارة إلى أن معسكر الاعتقال والإبادة "أوشفيتس-بيركناو"، المقام في بولندا التي وقعت تحت الاحتلال النازي، يعتبر رمزًا لمحرقة النازية (الهولوكوست) على مستوى العالم. وبحسب التقديرات، لقي هناك أكثر من مليون شخص حتفهم، أغلبهم من اليهود.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بولندا تطالب نتفليكس بتعديل وثائقى عن معسكرات الإبادة النازية

ترشيحاتنا

الأرصاد: الطقس يميل إلى الدفء على أغلب الأنحاء .. فيديو

لعنة المهنة.. العثور على رسالة غامضة بجانب طبيبين بعدما قتلهما البواب

فيديوجراف| مطلعش حاجة حلوة.. أضرار النوم على الفراش المصنوع من الريش

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 6 -12-2019 .. فيديو

بالأسود الحرير.. منة فضالي تتألق عبر انستجرام

أسعار نيسان Nissan الجديدة بعد التخفيض.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جلد.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي على انستجرام

مين أحلى.. 20 صورة تكشف جمال هنا الزاهد و شقيقتها.. صور

بالشيفون المطرز ..دومينيك حوراني تشعل انستجرام