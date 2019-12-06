ميركل تزور معسكر اعتقال نازي في بولندا

ذكر موقع "24" الإخباري الإماراتي أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستزور صباح اليوم الجمعة معسكر الاعتقالات النازي السابق "أوشفيتس" في بولندا بمناسبة مرور 10 أعوام على إنشاء مؤسسة "أوشفيتس-بيركناو" المعنية بالحفاظ على النصب التذكاري في باحة المعسكر السابق.



وبسبب المسؤولية التاريخية لألمانيا عن المعسكر، تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية والولايات تخصيص 60 مليون يورو كرصيد رأسمالي للمؤسسة من أجل الحفاظ على النصب.



ومن المقرر أن تقف ميركل دقيقة حداد على أرواح الضحايا عند ما يسمى بالحائط الأسود في المعسكر الأساسي (أوشفيتس)، حيث تم إعدام آلاف الأفراد رميا بالرصاص.



وبعد ذلك تزور المستشارة معسكر الإبادة السابق "أوشفيتس-بيركناو"، حيث تلقي خطابًا في حضور رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي ومدعوين آخرين. ومن المخطط أن تقوم ميركل بعد ذلك بجولة داخل معسكر الإبادة.



تجدر الإشارة إلى أن معسكر الاعتقال والإبادة "أوشفيتس-بيركناو"، المقام في بولندا التي وقعت تحت الاحتلال النازي، يعتبر رمزًا لمحرقة النازية (الهولوكوست) على مستوى العالم. وبحسب التقديرات، لقي هناك أكثر من مليون شخص حتفهم، أغلبهم من اليهود.

