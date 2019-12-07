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مرأة

كارثة صحية.. استخدام كريمات الفرد وصبغ الشعر يصيب بسرطان الثدى

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:39 م
تجنبوا صبغ الشعر
تجنبوا صبغ الشعر وكريمات الفرد لهذا السبب
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آية التيجي
كشف بحث جديد أجري مؤخرا بواسطة مجموعة من الباحثين داخل المعهد الوطني للصحة، أن النساء اللائي يستخدمن صبغة شعر بشكل دائم، ومواد فرد الشعر الكيميائية، مثل: البروتين والكرياتين، يواجهن خطرًا أكبر للإصابة بسرطان الثدي.

وقام الباحثون المشرفون على الدراسة، بتتبع ما يقرب من 50000 امرأة على مدى ثماني سنوات، حيث كشفت نتائج البحث أن النساء اللواتي يقومن بصبغ شعرهن بانتظام، واستخدام مواد الكيميائية لفرد الشعر، هن أكثر عرضة بنسبة 9 % للإصابة بسرطان الثدي، وذلك بالمقارنة مع أولئك النساء اللواتي لم يفعلن ذلك على الإطلاق.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن النساء اللاتي قمن بصبغ شعرهن  واستخدام الكرياتين والبروتين في فرد الشعر بشكل كيميائي بمعدل من خمسة إلى ثمانية أسابيع لديهن خطر أعلى بنسبة 30 في المائة للإصابة بمرض سرطان الثدي، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحذر الباحثون المشرفون على الدراسة، أن استخدام المواد الكيميائية على الشعر يمكن ان تجعلها تغلل إلى فروة الرأس، بالإضافة إلى أن استنشاق الأبخرة المتصاعدة خلال فرد الشعر بالمواد الكيميائية كـ البروتين والكرياتين، يمكن ان يتسبب في الإصابة بسرطان الثدي.

ويتم استخدام أكثر من 5000 مادة كيميائية في منتجات صبغ الشعر، منها: الفورمالديهايد والتي تعرف باسم الفورمالين، حيث يُقال إن هذه المادة مع الإستخدام المفرط يمكن ان تسبب الإصابة بسرطان الجلد، والدم، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان.

وقالت الدكتورة ألكسندرا وايت المشرفة الرئيسية على الدراسة، إن ارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان الثدي كان أمرا مرتبطًا باستخدام صبغات الشعر وكريمات الفرد، حيث كان له تأثير قوى لدى النساء الأمريكيات من أصول إفريقية ، وخاصة مع النساء كثيرات الاستخدام.
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