الأمم المتحدة تدين استهداف المتظاهرين في العراق

نقلت قناة "السومرية نيوز" عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين بلاسخارت إدانتها بشدة الهجمات على المتظاهرين السلميين في العراق.



وقالت بلاسخارت في بيان: "ندين بأقوى العبارات إطلاق النار على المتظاهرين العزل في وسط بغداد ليلة الجمعة، مما ترك عددا عاليا من الوفيات والإصابات بين المواطنين الأبرياء".



وأضافت أن "قتل المتظاهرين غير المسلحين من قبل عناصر مسلحة يعتبر عملًا وحشيًا ضد شعب العراق"، مشددة على "وجوب تحديد هويتهم وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير".



وحثت بلاسخارت القوات المسلحة العراقية على "بذل أي جهد لحماية المتظاهرين السلميين من أعمال العنف التي تقوم بها العناصر المسلحة العاملة خارج نطاق سيطرة الدولة"، داعية المتظاهرين السلميين إلى "التعاون بشكل بناء للتاكد من حماية الاحتجاجات السلمية على النحو الواجب".



وأكدت أن "أعمال العنف التي تقوم بها العصابات، والناشئة عن الولاء الخارجي، أو بدافع سياسي، تهدف إلى تسوية النتائج ووضع العراق على مسار خطير"، مبينة أنه "من الضروري الانضمام إلى الدفاع عن الحقوق الأساسية، مثل الحق في التجمع السلمي وحرية الكلام".