ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدين استهداف المتظاهرين في العراق

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:44 م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
Advertisements
أحمد محرم
نقلت قناة "السومرية نيوز" عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين بلاسخارت إدانتها بشدة الهجمات على المتظاهرين السلميين في العراق.

وقالت بلاسخارت في بيان: "ندين بأقوى العبارات إطلاق النار على المتظاهرين العزل في وسط بغداد ليلة الجمعة، مما ترك عددا عاليا من الوفيات والإصابات بين المواطنين الأبرياء".

وأضافت أن "قتل المتظاهرين غير المسلحين من قبل عناصر مسلحة يعتبر عملًا وحشيًا ضد شعب العراق"، مشددة على "وجوب تحديد هويتهم وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير".

وحثت بلاسخارت القوات المسلحة العراقية على "بذل أي جهد لحماية المتظاهرين السلميين من أعمال العنف التي تقوم بها العناصر المسلحة العاملة خارج نطاق سيطرة الدولة"، داعية المتظاهرين السلميين إلى "التعاون بشكل بناء للتاكد من حماية الاحتجاجات السلمية على النحو الواجب".

وأكدت أن "أعمال العنف التي تقوم بها العصابات، والناشئة عن الولاء الخارجي، أو بدافع سياسي، تهدف إلى تسوية النتائج ووضع العراق على مسار خطير"، مبينة أنه "من الضروري الانضمام إلى الدفاع عن الحقوق الأساسية، مثل الحق في التجمع السلمي وحرية الكلام".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيستاني يحذر من استغلال قوى داخلية وخارجية للتظاهرات بالعراق

رئيس البرلمان العراقي يعلن إطلاق مبادرة وطنية لمعالجة الأزمة في البلاد

لا عنف بعد اليوم.. طلب عاجل من قضاء العراق لقوات الأمن

واشنطن تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ووقف العنف ضد المتظاهرين في العراق

بعد مقتل عشرات المتظاهرين.. السيستاني يحذر من عودة العراق إلى الديكتاتورية

احتفالات في ساحة التحرير بالعراق بعد إعلان رئيس الوزراء نيته الاستقالة

ترشيحاتنا

منى فاروق تغازل جمهورها في أحدث ظهور على إنستجرام

ضبطهما عراة في فراش الزوجية.. الإعدام للزوجة والصديق الخائن بالإسكندرية

محمد التاجي: جدى كان له تأثير كبير علي مشواري المهني ...فيديو

سيد عبد الحفيظ يغرم ثنائي الأهلي

عبدالله السعيد يفتح المزاد في يناير للرحيل عن بيراميدز

رضا عبدالعال تعليقا على خسارة الهلال السوداني: لاعبو الأهلي تكاتك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازيمبي يهزم زيسكو الزامبي 2-1 ويتصدر مجموعة الزمالك

بالصور.. "الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي

رياضيون عن تكريم السيسي .. شكرا للرئيس على دعمه أصحاب الإنجازات .. صور