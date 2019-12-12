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فن

فيديو جديد للراقصة جوهرة مع مدير أعمالها

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:01 م
صدى البلد
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سعيد فراج
نشرت الراقصة الروسية جوهرة، عدة فيديوهات بخاصية القصص عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل مطار القاهرة الدولي بصحبة مدير أعمالها باسم عبد المنعم، معلنة مغادرتها مصر.

وكتبت جوهرة في تعليقاتها على الفيديوهات، تعليقًا يشير إلى أنها تغادر مصر عبر مطار القاهرة، وأظهرت تذكرة الطيران التي أبرزت اتجاهها إلى الكويت، قبل أيام من الحكم في قضية فيديوهاتها الإباحية المسربة.

جاء ذلك بعدما حضرت الراقصة الروسية جوهرة جلسة استئنافها على حكم حبسها عاما أمام محكمة جنح مستأنف الجيزة، وقررت المحكمة إخلاء سبيلها بعد حجز القضية للحكم بجلسة 28 ديسمبر الجاري.

وقال عاصم قنديل، دفاع جوهرة، إن موكلته مثلت أمام المحكمة اليوم وإنها متواجدة داخل البلاد وقدم مذكرة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية التحريات.

وقررت محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم حجز الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية جوهرة على حكم حبسها سنة مع الشغل، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 28 ديسمبر؛ للحكم.

وكانت مباحث الآداب، ألقت القبض على جوهرة على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.

وقررت نيابة الجيزة، إخلاء سبيل جوهرة بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، وأحالت القضية لمحكمة الجنح، التي أصدرت قرارها المتقدم.
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