ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول ظهور | جوهرة بعد الفيديو الإباحي.. طارق العريان بعد طلاقه من أصالة.. محمد عبده بعد شائعة وفاته

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:18 ص
جوهرة
جوهرة
Advertisements
قسم الفن
شهد اليومان الماضيان الظهور الأول لعدد من النجوم بعد أحداث لافتة في حياتهم، منهم جوهرة بعد تداول فيديوهات فاضحة لها، وكذلك طارق العريان بعد طلاقه من أصالة، وأيضا محمد عبده بعد تردد شائعات عن وفاته.


أول ظهور لـ محمد عبده بعد شائعات وفاته.. ماذا قال؟
نشر الشاعر السعودي صالح الشادي، مقطع فيديو قصير، عبر حسابه على "تويتر"، ظهر فيه مع الفنان محمد عبده، في أول ظهور للأخير بعد شائعات الوفاة التي لاحقته مؤخرًا.

بعد إخلاء سبيلها.. أول ظهور لـ الراقصة جوهرة في الطائرة | شاهد
نشرت الراقصة جوهرة فيديو عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، في أول ظهور لها بعد أزمة الفيديوهات الإباحية مع صديقها خالد، وكذلك بعد قرار إخلاء سبيلها بعد جلسة استئنافها علي حكم حبسها عاما بتهمة التحريض على الفسق.

أول ظهور لـ طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة | شاهد
شهد حفل فنى خاص أول ظهور للمخرج طارق العريان بعد إعلان الانفصال عن المطربة أصالة. وظهر المخرج الكبير بمفرده وهو ما زاد من تأكيد الخبر الذى أعلنه الإعلامى تامر أمين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. نجل أصالة يحسم الجدل حول طلاق والدته من طارق العريان

بعد أنباء انفصالها.. شاهد أحدث ظهور لـ أصالة مع ابناء طارق العريان

اهم الاخبار| فضائح جوهرة عرض مستمر.. إقالة ميتشو وكوبر يرفض الزمالك.. وفاة محمد فؤاد تتصدر جوجل.. إغلاق حسابات ريهام سعيد

بعد إخلاء سبيلها.. أول ظهور لـ الراقصة جوهرة في الطائرة | شاهد

تريند الفن | أول ظهور لـ جوهرة في الطائرة بعد أزمة الفيديوهات الفاضحة.. و وفاة محمد عبده تتصدر جوجل بـ السعودية

أول ظهور لـ محمد عبده بعد شائعات وفاته.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم

خناقة حريمي.. سائقة تقطع شعر راكبة طلبت منها خفض صوت الموسيقى| فيديو

تحمي من الأمراض.. 8 فوائد لتنظيف الأسنان وأشهر الطرق لعلاجها

شهاب الدين أحمد: أتمنى استكمال مسيرتي الناجحة في الاحتراف.. فيديو

بـ الزي الرسمي.. منة فضالي عبر انستجرام

لمدة شهر.. تناول الثوم مع كوب لبن على الريق وشاهد ماذا يحدث للجسم

AdvertisementS

في ذكرى رحيل أبو العريف.. قصة وفاة غريب محمود المأساوية

ستاد الأهلي .. موعد انسحاب النادي من اتفاقية حق الانتفاع بـ ملعب السلام

تريند الفن | حكاية زوجة أحمد الفيشاوي مع محمد رمضان.. ابنة سعد الصغير تخطف الأنظار بجمالها.. وفاة مأساوية لـ غريب محمود

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10- 12- 2019 بالمحافظات

تعرفي إنك شبه عادل إمام؟.. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

أول ظهور | جوهرة بعد الفيديو الإباحي.. طارق العريان بعد طلاقه من أصالة.. محمد عبده بعد شائعة وفاته

بـ جيب قصير.. شبيهة ياسمين صبري تستعرض جمالها عبر إنستجرام

فتحي سند مهاجما كهربا: الأستاذ فلسع من الزمالك وعمل فيلم عشان الفلوس

شاهد.. سعر خيالي لـ فستان سيرين عبد النور فى دبى.. تعرف على قيمته

بعد تشاجرها مع محمد سامي.. نسرين أمين مطلوبة على جوجل

مرض قاسي يحرم سيدة من لمس زوجها والتعامل مع الناس

الباز: يطالب بتحقيق في واقعة الهجوم على مسلسل ممالك النار بإذاعة القرآن الكريم | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رولزرويس فانتوم مصفحة للبيع ب 54.5 مليون جنيه.. صور

شاهد.. سعر خيالي لـ فستان سيرين عبد النور فى دبى.. تعرف على قيمته

عصرية وأنيقة.. شاهد إطلالات حليمة بولند في عيد ميلادها