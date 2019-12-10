أول ظهور | جوهرة بعد الفيديو الإباحي.. طارق العريان بعد طلاقه من أصالة.. محمد عبده بعد شائعة وفاته

شهد حفل فنى خاص أول ظهور للمخرج طارق العريان بعد إعلان الانفصال عن المطربة أصالة. وظهر المخرج الكبير بمفرده وهو ما زاد من تأكيد الخبر الذى أعلنه الإعلامى تامر أمين.

شهد اليومان الماضيان الظهور الأول لعدد من النجوم بعد أحداث لافتة في حياتهم، منهم جوهرة بعد تداول فيديوهات فاضحة لها، وكذلك طارق العريان بعد طلاقه من أصالة، وأيضا محمد عبده بعد تردد شائعات عن وفاته. أول ظهور لـ محمد عبده بعد شائعات وفاته.. ماذا قال؟

نشر الشاعر السعودي صالح الشادي، مقطع فيديو قصير، عبر حسابه على "تويتر"، ظهر فيه مع الفنان محمد عبده، في أول ظهور للأخير بعد شائعات الوفاة التي لاحقته مؤخرًا. بعد إخلاء سبيلها.. أول ظهور لـ الراقصة جوهرة في الطائرة | شاهد

نشرت الراقصة جوهرة فيديو عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، في أول ظهور لها بعد أزمة الفيديوهات الإباحية مع صديقها خالد، وكذلك بعد قرار إخلاء سبيلها بعد جلسة استئنافها علي حكم حبسها عاما بتهمة التحريض على الفسق.