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حوادث

ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من المخدرات قبل ترويجها في القاهرة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:46 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1 كيلو جرام، كيس بداخله مادة البودر التى تستخدم فى تصنيع مخدر الأستروكس، ميزان حساس، زجاجة من مادة الأسيتون، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتها (كمية من مخدر الفودو وزنت 1,560 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول).

فيما تم ضبط (عاطلين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 550 جراما، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وفى سياق متصل تم ضبط (مسجل شقى خطر) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 125 جراما، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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