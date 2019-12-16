فرج عامر يكشف تفاصيل أزمة إبراهيم حسن مع حكم لقاء سموحة وأسوان.. فيديو

كشف فرج عامر رئيس سموحة عن تفاصيل أزمة إبراهيم حسن مدير الكرة في النادي الأزرق خلال مباراته مع أسوان بالدوري الممتاز.



قال عامر في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "إبراهيم حسن شرح للحكم أن أسوان نفذ إحدى الضربات الثابتة من مكان متقدم 10 ياردات عن مكان اللعبة الأساسي وطلب لعب الكرات من أماكنها".



وواصل: "هنا أشهر الحكم الكارت الأحمر في وجه إبراهيم حسن وهو ما جعله ينفعل بشدة لأنه شعر أنه لم يفعل شيئا يستحق الطرد".



جدير بالذكر أن سموحة في المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، ويسير بخطى مميزة في مشواره بالدوري الممتاز.

