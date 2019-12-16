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فن

إمبارح كان عمري عشرين .. نادية الجندي تنشر صورة من شبابها

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:59 ص
نادية الجندى
نادية الجندى
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محمد بدران
نشرت الفنانة نادية الجندى صورة جديدة علي صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت نادية الجندى فى الصورة خلال فترة شبابها بإطلالة جميلة ومبهجة أبهرت جمهورها لاقت إعجاب متابعيها.


وكانت نادية الجندى أعلنت عودتها إلى التمثيل من خلال تقديم فيلم ومسلسل ولكنها لم تكشف عن أى تفاصيل، حيث تعاود التعاون بينها والمنتج محمد مختار. 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي، كان دورها في مسلسل "أسرار" إخراج وائل فهمي عبد الحميد، وتأليف أحمد صبحي، وعرض في 2015.
إمبارح كان عمري عشرين .. نادية الجندي تنشر صورة من شبابها
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