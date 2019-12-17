ننشر حركة تنقلات رؤساء ومعاوني المباحث بالجيزة

اعتمد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة حركة تنقلات بين رؤساء ومعاوني المباحث والتي تضمنت تصعيد عددا من الضباط لمنصب رئيس مباحث كما تضمنت الحركة تغيير مفتش مباحث الهرم ليتولى المنصب العميد ايمن الشرقاوي.



وشملت الحركة نقل الرائد محمد مجدي من معاون قسم الدقى إلى رئيس مباحث أوسيم والرائد مؤمن فرج من معاون امبابه إلى رئيس مباحث العياط والرائد عمرو فاروق من معاون العجوزة إلى رئيس مباحث قسم الجيزة.



كما تم نقل المقدم اكرامى البطران من رئيس مباحث أبو النمرس الى رئيس مباحث الحوامدية والمقدم محمد داود من رئيس مباحث ثان أكتوبر إلى رئيس مباحث أبو النمرس والمقدم محمد طبلية من رئيس مباحث الصف لرئيس مباحث البدرشين، والمقدم احمد عكاشة من البدرشين إلى رئيس مباحث أطفيح خلفا للمقدم أحمد الذي عين رئيسا لمباحث الصف.



وتعيين الرائد ممدوح رئيسا لمباحث الشيخ زايد ثان ونقل الرائد معتصم رزق من معاون اول اكتوبر الى رئيس مباحث كرداسة والمقدم إسلام سمير من كرداسة إلي رئيس مباحث ثان أكتوبر.

