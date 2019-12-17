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حوادث

مديرية أمن الجيزة تدشن قسم حدائق أكتوبر الجديد بداية 2020

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:38 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تضع مديرية أمن الجيزة، اللمسات النهائية لافتتاح قسم الشرطة الخامس والعشرين بالقطاع، في الأول من يناير القادم، حيث يتبع قطاع مباحث أكتوبر.

وانتهت المديرية من تجهيزات افتتاح قسم شرطة حدائق أكتوبر، ليصبح قسم الشرطة السابع في قطاع مباحث أكتوبر الذي يضم اقسام أكتوبر أول وثان وثالث، والشيخ زايد أول وثان، وقسم الواحات.

ومن المقرر تعيين الرائد طارق مدحت رئيسا لمباحث القسم الجديد، قادما من ادارة التحريات، وبعد عمل سنوات بمباحث قسمي بولاق الدكرور والهرم.

ويأتي قسم شرطة حدائق أكتوبر الجديد، تدعيما للأمن بمناطق اكتوبر، حيث يختص بطريق الفيوم ومدن الاسكان الجديدة بطريق دهشور، وذلك في إطار فرض سيطرة أمنية من خلال 7 أقسام شرطة بالإضافة لإدارة تأمين مدينة أكتوبر.
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