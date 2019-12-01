بالأسماء .. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات محدودة.. القاهرة والجيزة وقطاع السجون الأبرز

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تغييرات في قيادات مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
وشمل القرار، تعيين
• لواء/أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة .
• لواء/طارق مرزوق محمد عبدالمغنى سيد أحمد – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
• لواء/رجب محمود أحمد عبدالعال – مدير أمن السويس .
• لواء/سامى عبدالرازق غنيم هيسه – مدير أمن الإسكندرية .
- اللواء محمد منصور، مساعدًا للوزير للأمن.
- اللواء عماد صيام، مساعد الوزير للأمانة العامة
• لواء/عماد أحمد محمود أحمد – مدير أمن مطروح .
- اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لشرطة السياحة.
• لواء/السيد صابر عبدالغنى خيرالله – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى .
• لواء/نائل ثروت عزيز يسى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإجتماعى .
• لواء/جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدى – مدير أمن القليوبية .
• لواء/هشام فاروق طلب أبوزيد – مدير أمن أسوان .
• لواء/شريف عبدالحميد إبراهيم غريب – مدير أمن قنا .
• لواء/هشام جاد أحمد حسن البرادعى – مساعد الوزير لقطاع السجون .
- اللواء هشام طاهر لقطاع الحراسات
- اللواء بهي زغلول لشرطة المسطحات المائية
- اللواء حاتم عمر لتكنولوجيا المعلومات".