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حوادث

بالأسماء .. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات محدودة.. القاهرة والجيزة وقطاع السجون الأبرز

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:18 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تغييرات في قيادات مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وشمل القرار، تعيين 
• لواء/أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة .
• لواء/طارق مرزوق محمد عبدالمغنى سيد أحمد – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
• لواء/رجب محمود أحمد عبدالعال – مدير أمن السويس .
• لواء/سامى عبدالرازق غنيم هيسه – مدير أمن الإسكندرية .
- اللواء محمد منصور، مساعدًا للوزير للأمن.
- اللواء عماد صيام، مساعد الوزير للأمانة العامة
• لواء/عماد أحمد محمود أحمد – مدير أمن مطروح .
- اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لشرطة السياحة.
• لواء/السيد صابر عبدالغنى خيرالله – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى .
• لواء/نائل ثروت عزيز يسى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإجتماعى .
• لواء/جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدى – مدير أمن القليوبية .
• لواء/هشام فاروق طلب أبوزيد – مدير أمن أسوان .
• لواء/شريف عبدالحميد إبراهيم غريب – مدير أمن قنا .
• لواء/هشام جاد أحمد حسن البرادعى – مساعد الوزير لقطاع السجون .
- اللواء هشام طاهر لقطاع الحراسات 
- اللواء بهي زغلول لشرطة المسطحات المائية 
- اللواء حاتم عمر لتكنولوجيا المعلومات".

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