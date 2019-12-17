الدوري العام | إنبي يواصل مسيرة الانتصار ويهزم المصري بهدف نظيف

حقق نادي إنبي فوزا نظيفا على منافسه المصري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد السويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين ولكن استطاع لاعبو إنبي خطف هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني .





وحاول لاعبو المصري إحراز هدف التعادل قبل انتهاء المباراة ولكن تمكن لاعبو إنبي من الحفاظ على شباكهم.





أحرز محمد شريف، لاعب نادي إنبي، هدف الفوز لفريقه في شباك المصري البورسعيدي.





وتمكن من إحراز الهدف لفريقه في الدقيقة "46"، عقب انطلاق أحداث الشوط الثاني بدقيقة عن طريق تسديدة قوية لتسكن أقصى يمين حارس الفريق المصري.





واحتل نادي إنبي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد عشرة نقاط، بينما تواجد النادي المصري في الكرز الـ 12 برصيد "7" نقاط.





أحداث الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إنبي والمصري بالتعادل السلبي التي تجمعهما اليوم، الثلاثاء، على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





جاءت المباراة متوسطة في الأداء الفني وفي محاولات كلا الفريقين على مرمى الآخر، ولم يشهد الشوط الأول محاولات خطيرة على المرمى.