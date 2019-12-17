ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري العام | إنبي يواصل مسيرة الانتصار ويهزم المصري بهدف نظيف

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:09 م
لقاء إنبي والمصري
لقاء إنبي والمصري
Advertisements
حسام الحارتي
حقق نادي إنبي فوزا نظيفا على منافسه المصري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد السويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين ولكن استطاع لاعبو إنبي خطف هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني .

وحاول لاعبو المصري إحراز هدف التعادل قبل انتهاء المباراة ولكن تمكن لاعبو إنبي من الحفاظ على شباكهم.

أحرز محمد شريف، لاعب نادي إنبي، هدف الفوز لفريقه في شباك المصري البورسعيدي.

وتمكن من إحراز الهدف لفريقه في الدقيقة "46"، عقب انطلاق أحداث الشوط الثاني بدقيقة عن طريق تسديدة قوية لتسكن أقصى يمين حارس الفريق المصري.

واحتل نادي إنبي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد عشرة نقاط، بينما تواجد النادي المصري في الكرز الـ 12 برصيد "7" نقاط.

أحداث الشوط الأول 
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إنبي والمصري بالتعادل السلبي التي تجمعهما اليوم، الثلاثاء، على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

جاءت المباراة متوسطة في الأداء الفني وفي محاولات كلا الفريقين على مرمى الآخر، ولم يشهد الشوط الأول محاولات خطيرة على المرمى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنا مش فاشل.. حلمي طولان يفي بوعده لـ مرتضى منصور ويفوز على الزمالك

كأس مصر.. الإسماعيلي يتقدم على الإعلاميين بهدفين نظيفين في الشوط الأول

كأس مصر .. الإسماعيلي يفوز على الإعلاميين 2-0 ويتأهل إلى دور الـ 16

الدوري المصري.. الإسماعيلي يهزم شباك مصر المقاصة بهدفين نظيفين في الوقت القاتل

الدوري المصري .. الإسماعيلي يهزم نادي مصر بهدف نظيف

الدوري المصري.. شوط أول سلبي بين سموحة وأسوان

ترشيحاتنا

تدخل جراحى عاجل لفنان كويتى شهير.. تفاصيل

هل يجوز للأب أن يهب كل ما يملك لبناته في حياته.. شاهد رد الإفتاء

غضب عارم من المصريين في قطر بسبب محمد صلاح

رفض الخروج | تفاصيل إصابة جهاد جريشة في مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تفاصيل عرض الأهلي الضخم لضم القاطرة النيجيرية ايليكي

طرد رضا عبدالعال وعدد من اللاعبين من مباراة بلدية المحلة والغزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمن القاهرة: إزالة 300 إشغال طريق وتحرير 4 آلاف مخالفة مرورية.. صور

أيقونة جديدة تزين المملكة.. برج ASAR بالرياض يلامس السماء

توقف عن استخدامها فورا.. الأكواب الورقية والفلين فيها سم قاتل