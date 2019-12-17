10.3 مليون زائر.. ومليار ريال حصيلة موسم الرياض خلال 67 يوما

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، إن "موسم الرياض" استقبل 10.3 مليون زائر حتى الآن، مبينا أن عدد السياح الذين زاروا العاصمة بلغ 206 آلاف سائح.



وكشف آل الشيخ في تصريحات صحفية أن الدخل المبدئي المباشر من فعاليات الترفيه في "موسم الرياض" تجاوز مليار ريال، خلاف الدخل غير المباشر والتغير في التدفقات النقدية من "مدى" خلال الفترة الزمنية للموسم الذي تجاوز 4 مليارات ريال.



وأوضح أن موسم الرياض وفر 34.7 ألف وظيفة مباشرة، و17.3 ألف وظيفة غير مباشرة.



وحسب البيانات المتاحة ، بدأت فعاليات موسم الرياض يوم 11 أكتوبر 2019، في 12 منطقة، هي: (الرياض بوليفارد، واجهة الرياض، الجنادرية، مركز الملك عبدالله المالي، استاد الملك فهد، حي السفارات، حي المربع، حي الملز، وادي نمار، قصر الحكم، الثمامة، وحديقة نوفا للحياة البرية).



وتم تمديد الموسم لأواخر شهر يناير بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.