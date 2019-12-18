بـ بدلة كلاسيك.. عمرو مصطفى يتألق في أحدث ظهور

نشر المطرب والملحن عمرو مصطفى، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر عمرو مصطفى وهو يرتدي بدلة كلاسيك باللون الاسود، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.





وطرح عمرو مصطفى ألبومه الجديد "لعبت مع الأسد"، مطلع العام الحالى والذي عاد من خلاله إلى الغناء بعد تقديمه العديد من الألحان الناجحة.





ويتضمن الألبوم 10 أغانِ، جميعها من كلمات تركي آل الشيخ، وهي :" هتوحشنا"، و"سلمى"، و"أسمع الكلام"، و"غدارة"، و"أسطورة"، و"مفيش غيري"، و"أسيب ماتسابش"، و"مايهمنيش"، و"جاحدة"، و"لعبت مع الأسد".





وقام عمرو مصطفى، بتسجيل جميع أغاني الألبوم في أمستردام، كما تعاون مع عدد من الموزعين الأجانب، ولحن كل أغاني الألبوم بنفسه.







