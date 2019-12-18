ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ بدلة كلاسيك.. عمرو مصطفى يتألق في أحدث ظهور

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:33 ص
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
Advertisements
محمد بدران
نشر المطرب والملحن عمرو مصطفى، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عمرو مصطفى وهو يرتدي بدلة كلاسيك باللون الاسود، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وطرح عمرو مصطفى ألبومه الجديد "لعبت مع الأسد"، مطلع العام الحالى والذي عاد من خلاله إلى الغناء بعد تقديمه العديد من الألحان الناجحة.

ويتضمن الألبوم 10 أغانِ، جميعها من كلمات تركي آل الشيخ، وهي :" هتوحشنا"، و"سلمى"، و"أسمع الكلام"، و"غدارة"، و"أسطورة"، و"مفيش غيري"، و"أسيب ماتسابش"، و"مايهمنيش"، و"جاحدة"، و"لعبت مع الأسد".

وقام عمرو مصطفى، بتسجيل جميع أغاني الألبوم في أمستردام، كما تعاون مع عدد من الموزعين الأجانب، ولحن كل أغاني الألبوم بنفسه.



بـ بدلة كلاسيك.. عمرو مصطفى يتألق في أحدث ظهور
Advertisements

ترشيحاتنا

الرئيس عبر تويتر: الدولة المصرية منحازة لما يقرره الشباب ..صور

بيراميدز يواصل السقوط | يخسر بثلاثية من الجونة في مباراة مجنونة

ماشية على قشر موز.. عاملة في مطعم تلفت نظر الزبائن بتلك الطريقة | فيديو

دعاء الشفاء للمريض .. آيات للتداوي وحكم العلاج بالقرآن

هاني حتحوت يكشف: غياب 4 نجوم من الأهلي عن مباراة الإسماعيلي غدًا.. فيديو

اخبار التوك شو | أحمد موسى يوجه رسالة إلى قطر وتركيا.. ويشيد بتغطية موقع صدى البلد لـ منتدى شباب العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب جديد بالزمالك.. تفاصيل عقد محمد عبد الغني | شاهد

ملاعق خشبية وأوراق معاد تدويرها.. أشكال الاستدامة والحفاظ على البيئة في معرض AutoTech

رؤية طريقة عمل السيارة من الداخل.. أسلوب محاكاة حديث في التصليح