ليبرمان يقترح على شاكيد الانضمام لـ إسرائيل بيتنا

اقترح أفيجدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، على إيليت شاكيد زعيمة حزب اليمين الجديد، أن تنضم لحزبه وتصبح الشخصية الثانية في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة في الثاني من مارس المقبل.



وأكد ليبرمان لشاكيد أنه لن يتردد في الانضمام إلى الحكومة اليمينية عقب الانتخابات المقبلة، وأنه مستعد لمنحها أي دور تريده في الحكومة من خلال حصة حزبه.



وعن هذا، قالت شاكيد، لموقع "تايم إسرائيل": إنها لا تزال حاليًا في حزب اليمين الجديد، لكن هذا الخيار ما يزال موجودًا.



وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" ذكرت أمس، أن شاكيد تدرس الانفصال عن نفتالي بينيت من حزب اليمين الجديد، وقد تكون وجهتها الليكود، أو العودة للبيت اليهودي.