شاهد.. آخر ظهور لـ كهربا بعد انضمامه للنادي الأهلي

نشر محمود كهربا لاعب الأهلي ومنتخب مصر، صورة جديدة له عبر خاصية "الأستوري" بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهر محمود كهربا في الصورة داخل سيارته ولم يعلق بل اكتفى بوضع إيموشن.





يذكر أن الأهلي قد أعلن الجمعة الماضي، عن ضم "كهربا" لمدة 4 مواسم ونصف بعد أن فسخ اللاعب عقده مع ناديه ديبرتيفو أفيش البرتغالي مقابل دفع 400 ألف يورو تحملها الأهلي.





وسيحصل "كهربا" على 9 ملايين جنيه في أول موسمين مع القلعة الحمراء ثم 10 ملايين في الموسم الثالث و11 مليونا بالرابع و4.5 مليون جنيه في باقي الموسم الحالي.



