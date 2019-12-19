فتحوا صناديق النذور.. القصة الكاملة لوقف قيادات الأوقاف وإحالتهم للتحقيق

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنهاء تعاقد ماهر عبد الرحيم القنائي فؤاد أخصائي نظم معلومات بمركز المعلومات بديوان عام الوزارة.



كما قررت الوزارة إحالة المذكور إلى النيابة العامة بشأن ما نسب إليه من مخالفات أثناء فتح صناديق النذور بمسجد السيدة زينب بتاريخ 3/12/2019م، وذلك بناء على مذكرة الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بديوان عام وزارة الأوقاف.



كما قرر وزير الأوقاف، وقف محمد الأمين محمد السيد مسئول الدفع الإلكتروني بمديرية أوقاف الجيزة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات أو ثلاثة أشهر أيهما أقرب، مع استكمال التحقيق معه بديوان عام الوزارة ، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.



واعتمد وزير الأوقاف، 12 مليون جنيه لعمليات إحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية ضمن خطة العام المالي 2019/ 2020م. وذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى ، وفي إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.



وكانت وزارة الأوقاف أعلنت تأهيل خطباء المكافأة على بند التحسين للعمل مقيمي شعائر بالمكافأة أو فتح مكتب تحفيظ بالمكافأة أو الاشتراك في مدرسة قرآنية بالمكافأة.



وتجمع وزارة الأوقاف، سنويا الملايين من الجنيهات، من حصيلة صناديق النذور، وتتنوع النذور بين الأموال والذهب والأشياء العينية.



ويوجد فى مصر 179 مسجدًا تضم صناديق للنذور، منها 32 مسجدا فى القاهرة وحدها، أكبرها فى حصيلة النذور مسجد السيدة زينب، وعادة مايتم فتح صندوق النذور كل 3 أيام أو أسبوع على الأكثر.



هناك حصص مقررة لهذه النذور حسب القانون رقم 118 لسنة 1976، المنظم لمصارف النذور منها 10% مخصصة للطرق الصوفية ونسبة يحصل عليها العاملون فى المسجد بحد أقصى 300 جنيه شهريًا، بينما يحصل أمين المكتبة وكاتب النذور ومقيم الشعائر على حد أقصى مائة جنيه شهريًا، ويتم إنفاق 10 % على المسجد.



ولجأت وزارة الأوقاف لعدة إجراءات للحد من سرقة النذور أولها استخدام صناديق أكثر أمانًا، وتشكيل لجان مكونة من 4 أفراد أثناء فتحه وفى المساجد الكبيرة يباشر الوزير بنفسه عملية فتح الصندوق من خلال الفيديو كونفرانس.