نجمة العشق الممنوع ..بيرين سات تصدم جمهورها بصور جريئة.. تفاصيل

شن الجمهور هجوما كبيرا على النجمة التركية بيرين سات، بعد نشرها صورة جريئة لها عبر حسابها الرسمي على موقع " الانستجرام "، وهي غلاف إحدى الحوارات التي أجرتها مؤخرًا.





تلقت النجمة الشابة بيرين سات، العديد من الانتقادات والتعليقات السلبية على الصورة التي نشرتها، ومع ذلك لم تتراجع أو لم تقوم بحذفها بل إستمرت في نشر المزيد من الصور الأخرى.





يذكر أن بيرين سات هي ممثلة تركية، ولدت ونشأت بيرين في أنقر، لفتت بيرين انتباه تومريس غيريتلي أوغلو باعتبارها حاصلة على المرتبة الثانية في مسابقة نجوم تركيا التي انضمت إليها في فترة إلتحاقها بجامعة باشكنت. وهكذا بدأت مشوارها الفني في عالم التمثيل المهني.



