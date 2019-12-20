AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قبائل من بلدنا.. الجبالية قبائل سكنت جبال سانت كاترين لحراسة الدير أصولهم تمتد للجزيرة العربية وأوروبا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:27 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد

سكنوا قمم الجبال وعاشوا في أجواء طقس باردة تصل لتحت الصفر وتتجمد كل الاشياء ولكن يبقي دفء مشاعرهم وجود كرمهم وطيب أصله فهم من اقدم القبائل في مصر منذ القرن السادس الميلادي قدموا لسانت كاترين من اصول مصرية عريقة ومن بينهم من نزح من الجزيرة العربية واخرين ذات اصول اوربيه قدموا من رومانيا والجبل الاسود في عصر الإمبراطور جوستيان لحراسة الدير .

وهم ضربوا أعظم المثل في التعايش السلمي والمحبة والسلام رغم اختلاف الديانات فهم مسلمون يعملون في حراسة الدير من فجر التاريخ وتربطهم علاقات وثيقة برهبان دير سانت كاترين .

يقول الشيخ أحمد أبو راشد المسعودي احد مشايخ الجبالية ومستشار دير سانت كاترين لشئون القبائل إن الجبالية اطلق عليهم الجبالية اطلقوا عليهم ذلك الاسم لأنهم من سكنوا قمم الجبال مشيرا الي ان منهم كانوا مصريين مثل عشيرة أولاد جندي ومنهم من قدم من الجزيرة العربية وجزء من دول أوربا مشيرة إلى أن قبيلة الجبالية من القرن السادس الميلادي كلفوا بحماية وحراسة دير سانت كاترين وهم القبيلة الوحيدة التي استطاعت العيش علي قمم الجبال وفي الكهوف الجبلية .

وأضاف الشيخ المسعودي أن قبيلة الجبالية تشتهر بعملها في زراعة الفواكه والأعشاب الطبيعية ومن مشاهيرهم في الأعشاب الشيخ احمد منصور طبيب البادية .

وأضاف المسعودي أن قبيلة الجبالية يعتبر نفسها قبيلة محظوظة لأنها تعيش بالوادي المقدس طوي .
وأكد المسعودي إن قبيلة الجبالية تنقسم لعشائر وارباع وهم عشيرة اولاد جندي وارباع الحمايدة وأولاد سليم والوهيبات وعشيرة أولاد بخيت من مشاهير مشايخهم الشيخ محمد عودة ومن مشاهير قبيلة الجبالية المجاهد الكبير سالم ابو الغنايم وسالم أبو موسى وخضر فرج والعمدة مصطفي والنائب عواد الجبالي عضو مجلس الشوري السابق . 

وأضاف رمضان الجبالي حامل مفتاح الدير أن قبيلة الجبالية تاريخ طويل في حراسة الدير وخدمته وكذلك تاريخ وطني لخدمة مصر علي مر الأجيال مشيرا إلى أن قبيلة الجبالية رمز للتعايش السلمي وسماحة الإسلام مع الأديان فهم بدو مسلمون يخدمون الدير. 

وأوضح محمد فتيح أحد شباب الجبالية أن القبيلة عادات جميلة في الأفراح والعرف البدوي وتتميز بالكرم مع الضيوف .
قبائل من بلدنا.. الجبالية قبائل سكنت جبال سانت كاترين لحراسة الدير أصولهم تمتد للجزيرة العربية وأوروبا
قبائل من بلدنا.. الجبالية قبائل سكنت جبال سانت كاترين لحراسة الدير أصولهم تمتد للجزيرة العربية وأوروبا
قبائل من بلدنا.. الجبالية قبائل سكنت جبال سانت كاترين لحراسة الدير أصولهم تمتد للجزيرة العربية وأوروبا
قبائل من بلدنا.. الجبالية قبائل سكنت جبال سانت كاترين لحراسة الدير أصولهم تمتد للجزيرة العربية وأوروبا
قبائل من بلدنا.. الجبالية قبائل سكنت جبال سانت كاترين لحراسة الدير أصولهم تمتد للجزيرة العربية وأوروبا
قبائل من بلدنا.. الجبالية قبائل سكنت جبال سانت كاترين لحراسة الدير أصولهم تمتد للجزيرة العربية وأوروبا
قبائل من بلدنا.. الجبالية قبائل سكنت جبال سانت كاترين لحراسة الدير أصولهم تمتد للجزيرة العربية وأوروبا
قبائل من بلدنا.. الجبالية قبائل سكنت جبال سانت كاترين لحراسة الدير أصولهم تمتد للجزيرة العربية وأوروبا
قبائل من بلدنا.. الجبالية قبائل سكنت جبال سانت كاترين لحراسة الدير أصولهم تمتد للجزيرة العربية وأوروبا
قبائل من بلدنا.. الجبالية قبائل سكنت جبال سانت كاترين لحراسة الدير أصولهم تمتد للجزيرة العربية وأوروبا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أئمة الأوقاف مع رهبان دير سانت كاترين.. تسامح الأديان بـ الوادي المقدس

آثار سانت كاترين تسحر وزيرة الاتصالات الجنوب أفريقية.. صور

لكل اسم حكاية.. وادي الراحة بسانت كاترين ترك فيه موسى أهله واعتكف به السادات

لكل اسم حكاية .. شجرة العليقة المقدسة.. هنا نادى موسى ربه .. صور

السواركة أكبر القبائل العربية البدوية في شبه جزيرة سيناء.. تضم 13 عشيرة تعود أصولها لبلاد الحجاز من ذرية الصحابي الجليل عكاشة بن محصن بن حرثان

ترشيحاتنا

مسؤول بالجيش الليبي: تركيا لا تشغلنا وسنقاتل حتى النهاية

تذكرت أمي.. بكاء نائب كويتي سابق بعد عفو أميري

عارضة أزياء شهيرة تقاضي مخرجا عالميا اعتدى عليها قبل 17 عاما| تفاصيل

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد بركات مع عائلته

شاهد| 12 سؤالا جريئا لـ انتصار.. عملتي كام محضر فى القسم؟ وضربتي مين قبل كده؟

طبيب الأهلي: إصابة رامي ربيعة غير مقلقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التحطيب لعبة الرجال بالصعيد..ارث الفراعنة الذى احتفل به اليونسكو وتعلمها رشدى أباظة..تبدأ بالفاتحة ولها كلمة سر وزي رسمي

هناكل إيه النهاردة.. مندي فراخ و طاجن سبانخ وسلطة جرجير.. وفواكه بالبشاميل والشيكولاتة

شوقى غريب: حكايتي مع رمضان صبحي بدأت من التجمع الخامس.. صور