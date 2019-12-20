قبائل من بلدنا.. الجبالية قبائل سكنت جبال سانت كاترين لحراسة الدير أصولهم تمتد للجزيرة العربية وأوروبا





سكنوا قمم الجبال وعاشوا في أجواء طقس باردة تصل لتحت الصفر وتتجمد كل الاشياء ولكن يبقي دفء مشاعرهم وجود كرمهم وطيب أصله فهم من اقدم القبائل في مصر منذ القرن السادس الميلادي قدموا لسانت كاترين من اصول مصرية عريقة ومن بينهم من نزح من الجزيرة العربية واخرين ذات اصول اوربيه قدموا من رومانيا والجبل الاسود في عصر الإمبراطور جوستيان لحراسة الدير .





وهم ضربوا أعظم المثل في التعايش السلمي والمحبة والسلام رغم اختلاف الديانات فهم مسلمون يعملون في حراسة الدير من فجر التاريخ وتربطهم علاقات وثيقة برهبان دير سانت كاترين .





يقول الشيخ أحمد أبو راشد المسعودي احد مشايخ الجبالية ومستشار دير سانت كاترين لشئون القبائل إن الجبالية اطلق عليهم الجبالية اطلقوا عليهم ذلك الاسم لأنهم من سكنوا قمم الجبال مشيرا الي ان منهم كانوا مصريين مثل عشيرة أولاد جندي ومنهم من قدم من الجزيرة العربية وجزء من دول أوربا مشيرة إلى أن قبيلة الجبالية من القرن السادس الميلادي كلفوا بحماية وحراسة دير سانت كاترين وهم القبيلة الوحيدة التي استطاعت العيش علي قمم الجبال وفي الكهوف الجبلية .





وأضاف الشيخ المسعودي أن قبيلة الجبالية تشتهر بعملها في زراعة الفواكه والأعشاب الطبيعية ومن مشاهيرهم في الأعشاب الشيخ احمد منصور طبيب البادية .



وأضاف المسعودي أن قبيلة الجبالية يعتبر نفسها قبيلة محظوظة لأنها تعيش بالوادي المقدس طوي .

وأكد المسعودي إن قبيلة الجبالية تنقسم لعشائر وارباع وهم عشيرة اولاد جندي وارباع الحمايدة وأولاد سليم والوهيبات وعشيرة أولاد بخيت من مشاهير مشايخهم الشيخ محمد عودة ومن مشاهير قبيلة الجبالية المجاهد الكبير سالم ابو الغنايم وسالم أبو موسى وخضر فرج والعمدة مصطفي والنائب عواد الجبالي عضو مجلس الشوري السابق .





وأضاف رمضان الجبالي حامل مفتاح الدير أن قبيلة الجبالية تاريخ طويل في حراسة الدير وخدمته وكذلك تاريخ وطني لخدمة مصر علي مر الأجيال مشيرا إلى أن قبيلة الجبالية رمز للتعايش السلمي وسماحة الإسلام مع الأديان فهم بدو مسلمون يخدمون الدير.



