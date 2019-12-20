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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا في المنطقة قادرة على مواجهة داعش وإيران

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:00 م
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
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أ ش أ
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الجمعة، إن "القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ما زالت تتمتع بالقدرة على مواجهة التهديد الإيراني وخطر داعش.

وأكد إسبر - في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أن قوات بلاده في المنطقة قادرة على مواجهة خطر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن أنقرة لن تحصل على مقاتلات "إف-35" بعد حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وعلى صعيد آخر، قال إسبر "إن واشنطن ستكشف عن تفاصيل استحداث قيادة الفضاء الأمريكية الأسبوع المقبل".

وكانت الولايات المتحدة قد سحبت قواتها من مناطق في شمالي سوريا، قبيل العدوان التركي على شمال شرقي سوريا مما أثار مخاوف من عودة تهديد "داعش" الإرهابي.
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