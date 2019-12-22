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رياضة

100 مليون تعويض .. الأهلي يرفض الاستبدال في خطاب رسمي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:42 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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ريهام بكير
كشف الإعلامي سيف زاهر عن تحرك النادي الأهلي بشكل رسمي ضد مقترح عودة نظام الاستبدال في فترة الانتقالات القادمة، بإرسال خطاب لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، يتضمن رفضهم وإنهاء الموسم بنفس اللوائح الذي بدأ بها.

وأوضح سيف زاهر خلال برنامجه ملعب أون عبر قناة أون سبورت ، أن رفض الأهلي أو أي ناد آخر فتح باب الاستبدال ، سيمنع تطبيقه.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء ، صرح عقب مباراة الفريق أمام الإسماعيلي ، قائلا : رأي الأهلي معروف للجميع، نرفض الاستبدال بعد أن تنازلنا عن لاعبين مجانا، ونرفض استبدال اللاعبين المصابين رغم وجود أكثر من لاعب مصاب ، مشيرا إلى أنه في حالة تغيير لائحة الاستبدال من جانب اتحاد الكرة سنطالب بـ 100 مليون جنيه تعويض بعد رحيل أكثر من لاعب مجانا وإعارة آخرين بمقابل مادي ضعيف.

وجدد مسئولو النادي الأهلى رفضهم لمقترح تغيير نظام الاستبدال قبل أنتهاء الموسم وذلك حفاظًا على نظام المسابقة وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الأندية.

الجدير بالذكر ، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، صاحب اقتراح عودة الاستبدال ، لتعويض غياب المصابين او الراحلين عن الفريق قبل نهاية الموسم.
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