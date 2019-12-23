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حوادث

ضبط تاجر مخدرات متلبسا بـ500 قرص ترامادول وكمية من الأفيون على طريق قنا - القصير

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:32 ص
اقراص مخدرة
اقراص مخدرة
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يوسف رجب
تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط تاجر مواد مخدرة، هارب من تنفيذ ٣ أحكام قضائية إتجار وتعاطٍ، بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة خلال استقلاله سيارة بطريق قنا - القصير الصحراوي.

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وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا بتمكن دورية أمنية بطريق قنا - القصير، من ضبط "مصطفى. ك. ب.ح"، بحوزته ٥٠٠ قرص مخدر ترمادول وكمية كبيرة من مخدر الأفيون ومبلغ مالي ١٣ ألف جنيه.

وتبين من التحريات الأولية، بأن المتهم مسجل خطر إتجار مواد مخدرة وهارب من تنفيذ ٣ أحكام قضائية متنوعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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