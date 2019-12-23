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حوادث

حبس 3 عاطلين لاتجارهما في الحشيش بالقاهرة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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اسلام مقلد - محمد العيسوى
قررت النيابة العامة ، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة 830 جرام حشيش قبل ترويجها على عملائهم بالقاهرة.

وكانت قد تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط 3 عاطلين حال تواجدهم بمنطقة سكنهم وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر وزنت 830 جراما ومبلغ مالي 800 جنيه وهاتفى محمول.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما.

جاء ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.
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