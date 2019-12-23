حبس 3 عاطلين لاتجارهما في الحشيش بالقاهرة

قررت النيابة العامة ، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة 830 جرام حشيش قبل ترويجها على عملائهم بالقاهرة.





وكانت قد تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط 3 عاطلين حال تواجدهم بمنطقة سكنهم وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر وزنت 830 جراما ومبلغ مالي 800 جنيه وهاتفى محمول.





بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما.



