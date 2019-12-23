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توك شو

النيابة العامة السعودية: الحكم على 5 متهمين بقضية جمال خاشقجى بالإعدام

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:50 ص
المتحدث باسم النيابة
المتحدث باسم النيابة العامة بـ السعودية
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قسم التوك شو
عرضت قناة إكسترا نيوز، منذ قليل المؤتمر الصحفى لـ النيابة العامة فى السعودية، بعد محاكمة المتهمين فى قتل جمال خاشقجي.

وكشف المتحدث باسم النيابة العامة بـ السعودية، أن هناك أحكاما ابتدائية لـ 11 متهما، وأن الحكم على 5 متهمين فى قضية قتل جمال خاشقجى بالإعدام و3 متهمين بالسجن 24 سنة.

ولم يتحدث متحدث النيابة عن باقى المتهمين فى القضية، وأكدت النيابة أنه لا يوجد نية مسبقة فى قتل جمال خاشقجي.

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