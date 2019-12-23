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أخبار العالم

النيابة العامة السعودية تصدر أحكامها بحق قتلة خاشقجي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:36 م
النيابة العامة السعودية
النيابة العامة السعودية تصدرأحكامها بحق قتلة خاشقجي
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت النيابة العامة استكمالها للتحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، كشفت النيابة اليوم الاثنين، أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصا وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم، فيما أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض الحكم بالقصاص على 5 من المدعى عليهم، وسجن 11 آخرين 24 عامًا، وحفظ الدعوى بحق 10 أشخاص.

وأضافت النيابة العامة أنه لم تثبت أي أدلة إدانة ضد سعود القحطاني، فيما تم الإفراج عن أحمد عسيري والقنصل محمد العتيبي.

وفي وقت سابق، أعلن النائب العام السعودي أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
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