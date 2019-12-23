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جاسر الجاسر: القضاء السعودى أنصف عائلة جمال خاشقجي وحقق الغاية لهم

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:30 م
تركيا
تركيا
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إبراهيم القادري
قال جاسر الجاسر الكاتب الصحفي السعودى ، إن المتهمين الذين تم التحقيق معهم قاموا بكشف الملفات واتضحت الصوره بشكل كبير، وتصدر أحكام قاسية ضدهم لأنهم أيضا قاموا بالخيانة الوظيفية لأن العقوبة ليست عن القتل فقط وكانت عائلة خاشقجي قد حضرت جميع الجلسات باعتبارهم أصحاب الحق والدم.

وأضاف "الجاسر" خلال تصريحات تليفزيونية، أن القضاء أنصف عائلة المرحوم جمال خاشقجي وحقق الغاية، كما أن العدالة كانت حريصة على ان تسير القضية مكتملة كما أن جمال خاشقجي قالها من سابق أنه يثق الثقة التامة في المملكة وفي القضاء السعودى .

وأوضح "الجاسر" أن المحكمة السعودية وافقت على حضور الدول 5 الجلسات القضائية وأن يكون هناك مندوب تركيا بهدف فتح الملف وإظهار الحقائق أمامهم.

وتابع" الجاسر " أن عدم الإعلان عن أسماء المتهمين حتى نحفظ ذويهم وعائلاتهم من ظهور سمعة عليهم، خصوصا أنه لم يصدر حكم نهائي ولكن عند صدور حكم نهائي سنقوم بإعلان أسمائهم أيضا عند محاكمة إرهابيين لم تكن تصدر أسماء إلا بعد ظهور الحكم.

واستكمل " الجاسر " أن براءة السعوديين المتهمين وإظهار أسمائهم لأنهم لم يثبت إدانتهم من أى جهة من الجهات وهذا حقهم.
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