رسميا.. إيقاف رضا عبد العال 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

- إيقاف رضا عبد العال، المدير الفني لبلدية المحلة، 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة.





- إيقاف مصطفى محمد يوسف نايل، المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول، 10 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم.





- إيقاف مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق أسوان، مباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام.





- توبيخ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.





- منع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.





- إيقاف علاء الدين مصطفى سالم، مدلك فريق المصري، 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.





قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس، الاثنين، توقيع العقوبات التالية بعد الاطلاع على ما ورد في تقارير حكام ومراقبي المباريات وما وصل إليها من المدير التنفيذي ومدير إدارة المسابقات من مستندات:- منع السيد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسيء لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان.