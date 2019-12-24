حد يفهم الباشا.. تعليق مثير من عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الاتحاد

علق الإعلامى عمرو أديب على فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب القاهرة فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.



وكتب عمرو أديب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "ممكن حد يفهم الباشا مدرب الاهلى ان عندنا في مصر ممكن تكسب الماتش بجون او اتنين على أقصى تقدير".



وتابع عمرو أديب: "يعنى مش محتاج تعمل كرتفال اهداف وحد يشرحله انه فارق بنفط كتير عن اي نادي في المحروسه فموضوع الاهداف ده مش مهم خلوه يراعى مشاعر البيت الابيض مش بتاع ترامب بتاع الزمالك".



ونجح الأهلى فى الظهور بمستوى فنى مميز واستطاع تحقيق فوز كبير على حساب الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف دون رد، فى مباراة شهدت تألقا كبيرا من جانب عدد من اللاعبين وعلى رأسهم أحمد الشيخ ومحمد مجدى قفشة وعمرو السولية ومحمد هانى وسعد سمير وحسين الشحات فضلا عن التألق المستمر للحارس محمد الشناوى بالإضافة إلى التونسى على معلول والنيجيري جونيور أجايي.



وحقق الأهلى بفوزه على الاتحاد انتصاره الثامن على التوالى بمسابقة الدوري ليحتل صدارة جدول الترتيب بـ 24 نقطة دون أى خسارة أو تعادل حتى الآن فى المسابقة.

