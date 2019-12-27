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مرأة

تناول 5 حبات من اللب السوري واكتشف ما تأثيره على جسمك

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:30 ص
فوائد اللب السورى
فوائد اللب السورى
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نهى هجرس
يعد اللب السورى من المقرمشات والمسليات المنتشرة كثيرًا، ولكن الكثير من الأشخاص لا يعلمون الفوائد الأخرى التى يحصل عليها الجسم عند تناول اللب السورى.

ووفقًا لموقع"boldsky” إليكم أبرز الفوائد لتناول اللب السورى وهى:-

- يحتوي على نسب جيدة من الزيوت الأحادية المفيدة للجسم.
- يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على رفع كفاءة المناعة.
- يقي من ارتفاع ضغط الدم بشرط تناوله خالي من الملح.
- ويساعد اللب السورى أيضًا على إنقاص الوزن بشكل غير متوقع
- ويفيد بأن الزيوت الموجودة في اللب السوري، تعمل على رفع معدل الحرق بالجسم، وتشجع على فقدان الوزن، لكن الإفراط في تناوله، قد يحوله إلى سبب مهم لزيادة الوزن، لما يختزنه من سعرات حرارية عالية، شأن جميع أنواع المكسرات.
- ويساعد اللب السورى على إمداد الجسم بالمعادن، والتخلص من السموم والفطريات، ويساهم بصورة كبيرة فى التصدي لمشكلات جهاز المناعة لما يحتويه من فيتامين "سي".
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