أحدث فيديو لـ الراقصة جوهرة بعد تأييد حبسها سنة مع الشغل | شاهد

أيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الحكم الصادر بحبس الراقصة الروسية جوهرة سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
وكان اخر فيديو للراقصة جوهرة من خلال حضورها حفلا للمطرب راغب علامة وبرغم كونها شاركت كضيفة فى الحفل الا انها حرصت على تقديم فقرة رقصة مع راغب علامة على المسرح فضلا عن رقصها مع الجمهور الذى حرص ايضا على مشاركتها فى الرقص.
وكانت فيديوهات فاضحة لـ الراقصة جوهرة انتشرت على صفحات السوشيال ميديا مع صديقها المصري خالد وحققت فيديوهات الراقصة جوهرة نسب مشاهدة عالية وادعى صديق جوهرة أنه زوجها، رغم أن هذا الزواج لم يظهر للنور أبدا، ولم تتحدث عنه جوهرة في أي تصريح لها عبر الإعلام ولا عبر حساباتها في السوشيال ميديا.
كان دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #جوهرة ، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي "تويتر".
ورد صديق الراقصة جوهرة خالد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مؤكدا أن الفيديوهات لهما بالفعل، وأنهما متزوجان منذ فترة، ولكن بعيدا عن الإعلام.
وقال صديق الراقصة جوهرة إنه لم يقم بأي فعل مشين، وإن الفيديوهات التى تم تداولها كان هدفها توثيق علاقتهما الزوجية ولكن للأسف تم تسريبها بعد قيام أحد الأصدقاء بسرقة موبايله.
وكان اخر فيديو للراقصة جوهرة من خلال حضورها حفلا للمطرب راغب علامة وبرغم كونها شاركت كضيفة فى الحفل الا انها حرصت على تقديم فقرة رقصة مع راغب علامة على المسرح فضلا عن رقصها مع الجمهور الذى حرص ايضا على مشاركتها فى الرقص.
وكانت فيديوهات فاضحة لـ الراقصة جوهرة انتشرت على صفحات السوشيال ميديا مع صديقها المصري خالد وحققت فيديوهات الراقصة جوهرة نسب مشاهدة عالية وادعى صديق جوهرة أنه زوجها، رغم أن هذا الزواج لم يظهر للنور أبدا، ولم تتحدث عنه جوهرة في أي تصريح لها عبر الإعلام ولا عبر حساباتها في السوشيال ميديا.
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وتعاطف بعض رواد مواقع التواصل مع الراقصة الروسية جوهرة باعتبارها روسية الجنسية، ويمكن أن تقوم بحكم ثقافتها المختلفة ببعض الأمور غير المعتادة في المجتمعات الشرقية والإسلامية.
كان دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #جوهرة ، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي "تويتر".
ورد صديق الراقصة جوهرة خالد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مؤكدا أن الفيديوهات لهما بالفعل، وأنهما متزوجان منذ فترة، ولكن بعيدا عن الإعلام.
وقال صديق الراقصة جوهرة إنه لم يقم بأي فعل مشين، وإن الفيديوهات التى تم تداولها كان هدفها توثيق علاقتهما الزوجية ولكن للأسف تم تسريبها بعد قيام أحد الأصدقاء بسرقة موبايله.