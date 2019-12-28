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حوادث

تأييد حبس الراقصة جوهرة سنة في التحريض على الفسق والفجور

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:42 م
الراقصة جوهرة
الراقصة جوهرة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الحكم الصادر بحبس الراقصة الروسية جوهرة  سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

ورفضت المحكمة الاستئناف الذي تقدمت به الراقصة جوهرة على حكم حبسها وكان عاصم قنديل المحامى ودفاع "جوهرة" قدم خلال الجلسة الماضية، مذكرة إلى هيئة المحكمة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية التحريات.

وكانت مباحث الآداب، قد ألقت القبض على الراقصة جوهرة ،على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.

وقررت نيابة الجيزة، فى وقت سابق إخلاء سبيل الراقصة جوهرة  بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، وأحالت القضية لمحكمة الجنح، التي أصدرت قرارها المتقدم.

وكانت فيديوهات فاضحة لـ الراقصة جوهرة انتشرت على صفحات السوشيال ميديا مع صديقها المصري خالد وحققت فيديوهات الراقصة جوهرة نسب مشاهدة عالية وادعى صديق جوهرة أنه زوجها، رغم أن هذا الزواج لم يظهر للنور أبدا، ولم تتحدث عنه جوهرة في أي تصريح لها عبر الإعلام ولا عبر حساباتها في السوشيال ميديا. 

وتعاطف بعض رواد مواقع التواصل مع الراقصة الروسية جوهرة باعتبارها روسية الجنسية، ويمكن أن تقوم بحكم ثقافتها المختلفة ببعض الأمور غير المعتادة في المجتمعات الشرقية والإسلامية.

كان دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #جوهرة ، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي "تويتر".

ورد صديق الراقصة  جوهرة خالد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مؤكدا أن الفيديوهات لهما بالفعل، وأنهما متزوجان منذ فترة، ولكن بعيدا عن الإعلام.

وقال صديق الراقصة جوهرة إنه لم يقم بأي فعل مشين، وإن الفيديوهات التى تم تداولها كان هدفها توثيق علاقتهما الزوجية ولكن للأسف تم تسريبها بعد قيام أحد الأصدقاء بسرقة موبايله.

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