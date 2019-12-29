ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مسروقات من شركة

تمكن رجال الأمن من ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة بحوزتهم متحصلات واقعة سرقة من داخل إحدى الشركات.





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة قيام ثلاثة أشخاص بعرض جهاز لاب توب وهاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية بأحد محلات الهواتف المحمولة بدائرة القسم.





تم الانتقال وضبطهم (3 عاملين سابقين بشركة لأعمال الحديد كائنة بدائرة قسم شرطة بدر) وبحوزتهم (جهاز لاب توب- هاتف محمول- هارد ديسك) مجهولى المصدر.





بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات حوزتهم أقروا بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وأضافوا بأنه نظرًا لفصلهم من الشركة محل عملهم المُشار إليها خططوا لسرقة محتوياتها.



