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مرأة

انتبه|الزغللة مؤشر لمرض خطير.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:46 م
الزغللة مؤشر لمرض
الزغللة مؤشر لمرض خطير
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حياة عبد العزيز - عدسة: صلاح مهدي
أكد الدكتور كريم سلام اخصائي طب وجراحة العيون وعضو الجمعية الأمريكية والأوروبية لجراحات تصحيح الإبصار لـ "صدى البلد"، ان من أبرز الأمراض التي تصيب العين هي زغللة العين.

وتابع "سلام" ان هناك نوعين من الزغللة وهي المؤقتة والدائمة، وكلاهما يحتاج للعلاج فور حدوثهما فورًا وفقًا لنوعها.

وأضاف أن الزغللة المؤقتة التي تحدث لبضع دقائق في اليوم، ترجع لعدة أسباب وهي جفاف العين، او الارهاق والتعب، او حساسية العين، وتحتاج لوضع القطرات لعلاجها.

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أما الزغللة الدائمة والتي تحدث لفترات طويلة قد تستمر لشهور أو سنوات إذا لم يتم علاجها، والتي تؤدي إلى ضعف البصر، أو مياه بيضاء في العين.

كما كشف اخصائي طب وجراحة العيون لـ"صدى البلد"، ان هناك عدة أعراض لإصابة العين بالزغللة وهي الصداع المستمر، عدم الاستمتاع بالحياة، عدم الرؤية بوضوح.
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