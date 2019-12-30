شاهد.. لحظة اعتقال روسيا مواطنين خططا لعمل إرهابي في رأس السنة

كشفت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، عن لقطات وصور لعملية اعتقال اثنين من الإرهابيين كانا يخططان لشن هجمات إرهابية خلال عطلة العام الجديد في مدينة سان بطرسبورج ثاني أكبر مدينة في روسيا.ووفقًا لـ روسيا اليوم، أظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته أجهزة الأمن الروسية، اليوم الاثنين، لحظة دخول القوات منزل المتهمين واعتقالهما.كما أوضح الفيديو، الأدوات التي كان سيستخدمها الموقوفان في عملياتهما ومنها خراطيش بنادق وسكاكين وأسلاك كهربائية.وأكدت الهيئة أنها حصلت على أدلة كافية تثبت أن هذين المواطنين الروسيين، كانا يخططان لعمل إرهابي في بطرسبورج، ثاني أكبر مدينة في روسيا تزامنا مع أعياد رأس السنة.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شكر أمس، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في اتصال هاتفي معه، على تقديم معلومات أسهمت في إحباط هجوم إرهابي في سان بطرسبورج.