مقتدى الصدر يعلن الحرب على أمريكا: سنطردكم من العراق بالقانون أو بـ تصرف آخر

هدد العراقي مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق بطرد القوات الأمريكية من البلاد أو اتخاذ "تصرف آخر".



وقال الصدر في بيان له عبر تويتر:"حذرنا سابقا من مغبة زج العراق في الصراعات الإقليمية والدولية، وقلنا إن العراق وشعبه ما عاد يتحمل مثل هذه التصرفات الرعناء".



وأضاف:"لو أننا تعاوننا سابقا لإخراج المحتل عبر المقاومة العسكرية لما جثم على صدر العراق، لو أننا تعاوننا من أجل عدم إقرار الاتفاقية المذلة لم يحدث ما حدث".



وتابع:"اليوم أنا على استعداد لإخراجه بالطرق السياسية والقانونية فهل من ناصر ينصرنا؟".



ودعا الصدر المليشيات والفصائل العسكرية في العراق بالابتعاد عن "التصرفات غير المسؤولة"، وتوحيد الصف لإخراج القوات الأمريكية في أسرع وقت.



وهدد الصدر الولايات المتحدة قائلا:"إن لم ينسحبوا سيكون لنا تصرف آخر وبالتعاون معكم (الفصائل العسكرية العراقية)".



وأشار الصدر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه بـ"الأرعن"، استغل الفساد المستشري من جهة، والهوة البيرة من الساسة والشعب من جهة أخرى".



وشدد على ضرورة أن يتنازل الجميع عن المغانم والسلطة من أجل رفاهية الشعب وكرامته، وألا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات السياسية والعسكرية، حتى لا يندم الجميع.

