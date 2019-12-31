نانسي عجرم تهنئ متابعيها برأس السنة الميلادية.. شاهد

هنأت الفنانة نانسي عجرم جمهورها برأس السنة الميلادية 202‪0 عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت نانسي عجرم صوره لها من احتفالها برأس السنة الميلادية بعد إحياء حفلتها الغنائية بمسرح جزيرة المارية بأبوظبي.





وعلقت علي الصورة قائلة "كل عام وأنتم بخير" وحازت علي ردود إعجاب عدد كبير من متابعيها وتهنئتها بقدوم العام الجديد.



