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فن

نانسي عجرم تهنئ متابعيها برأس السنة الميلادية.. شاهد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:05 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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مصطفى كرم
هنأت الفنانة نانسي عجرم جمهورها برأس السنة الميلادية 202‪0 عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نانسي عجرم صوره لها من احتفالها برأس السنة الميلادية بعد إحياء حفلتها الغنائية بمسرح جزيرة المارية بأبوظبي.

وعلقت علي الصورة قائلة "كل عام وأنتم بخير" وحازت علي ردود إعجاب عدد كبير من متابعيها وتهنئتها بقدوم العام الجديد.

كما قدمت نانسي عجرم باقي من أروع أغانيها بالحفل وغنت "بتفكر فى إيه" ثم قدمت "بدنا نولع الجو" و"الدنيا حلوة" و"شو واثق بحاله"، وغيرها من الأغنيات التى تفاعل معها الجمهور الذى حضر من مختلف الجنسيات.
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