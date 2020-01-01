الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار لمدة 3 أيام.. انخفاض 5 درجات وأمطار غزيرة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد انخفاض في درجات الحرارة، وحالة من عدم الاستقرار تستمر لمدة 72 ساعة القادمة تزامنا مع رأس السنة.





وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المُذاع على قناة «المحور» أن المصريين اعتادوا دائمًا في أعياد الميلاد تشهد برودة في الجو كل عام مع سقوط أمطار.





وأشار مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس يشهد انخفاضاً بحرارة الجو 5 درجات وأمطار غزيرة، في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مضيفاً أن درجات الحرارة تتراوح من 14 الى 15 درجة خلال ساعات النهار، وفي الليل من 7 درجات إلى 9 درجات.





وأوضح محمود شاهين، أن نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مُثير للأتربة والرمال على الطرق الصحراوية والمكشوفة، موضحًا أن الأمطار غزيرة ورعدية في الوجه البحري.



